segue dalla prima pagina

(...) mani lavate. Gli allarmi sono giusti, visto che ieri è stato superato il tetto dei diecimila casi sua pure con un numero più ridotto di morti. Ma il delirio di allarmismo rischia di inginocchiare il Paese senza che ve siano i presupposti. Il governatore della Campania De Luca, dopo aver chiuso le scuole e i ristoranti dalle 22, minaccia il coprifuoco globale dalla mezzanotte. Lo fa perché l'impianto sanitario della Campania, come di altre regioni del Sud, è molto fragile e non è stato fatto molto per potenziarlo in quello che Mantovani chiama l'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'epidemia, tra maggio e settembre. Questa grave disattenzione riguarda per la verità tutto il Paese, anche se è incomprensibile l'allarme generale visto che in Italia sono occupati meno del dieci per cento dei posti in terapia intensiva e in Campania meno del 20. Circa 600 letti in Italia contro gli oltre 4000 di marzo. Nonostante i tamponi oggi siano sei volte superiori a quelli di allora i positivi sono uno su venti: in primavera erano uno su quattro. Si aggiunga che oggi la gran parte dei contagiati sono asintomatici e si curano in casa. Chiudere alle 22 bar e ristoranti è una sciocchezza, visto che già la chiusura a mezzanotte costa 300 milioni al mese. A meno che non si riconosca che è una sciocchezza resa indispensabile dalla mancanza di controlli. Ma dove sono i geniali strateghi che in primavera inseguivano con i droni su spiagge deserte il bagnante abusivo e il solitario runner che correva sulla battigia? Purtroppo ristoranti e alberghi sono la categoria più penalizzata che stava faticosamente (e parzialmente riemergendo) dalla batosta primaverile e rischia un ko irreversibile. Chiudere le scuole è una lesione classista al diritto allo studio. Chi abita in una casa confortevole e dispone di un computer può fare agevolmente lezioni a distanza. Chi condivide 50 metri quadrati di casa con più persone o non ha un computer aggrava la distanza educativa già accumulata in primavera. Il vero investimento che andrebbe fatto è sui trasporti. Ma durante l'intervallo, come lo chiama Mantovani, non è avvenuto nulla. Si può provvedere al noleggio di mezzi privati in emergenza ? A debito, ma sarebbe un debito santo...

