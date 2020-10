segue dalla prima pagina

(...) mai approvato un Recovery Fund. Un fondo finanziato dall'Europa con l'emissione di particolari Recovery Bond. Ora siamo in fase di realizzazione di questo fondamentale Programma e quindi alle prese con numerosi ostacoli tanto di natura interna al Paese che sarebbero alla nostra portata per superarli, sebbene il contesto politico e sociale sia affetto da una strutturale litigiosità, quanto provenienti dall'Europa e dalle sue istituzioni, espressione di una Europa incompiuta, dove il modello attuato è intergovernativo e il metodo decisionale è l'unanimità, tra ben 27 stati diversi. E' di questi giorni una discussione a livello europeo con riferimento allo stato di diritto. I paesi frugali, quelli che a luglio avevano fatto muro contro gli aiuti a fondo perduto ai paesi più colpiti dal Covid, adesso chiedono che lo stato di diritto sia irrinunciabile per accedere ai fondi. Polonia e Ungheria sono evidentemente contrari: non accettano interferenze o condizionalità sullo stato di diritto. Il rischio di queste frizioni se non di bloccare tutto è certo quello di allungare i tempi. Spetterà alla Germania trovare una soluzione. D'altro canto, in questi giorni il nostro governo sta lavorando ai preliminari per la messa a punto del piano per la ripresa e la resilienza. In realtà si tratta di stabilire le linee guida entro le quali si collocheranno i singoli progetti da realizzare. Devono essere progetti che hanno effetti orientati al futuro del Paese tanto che il Recovery Fund è stato battezzato dalla Commissione Next generation Eu proprio per sottolineare questo aspetto e disporre implicitamente di un criterio per valutare e anche per respingere progetti di breve respiro. Attenzione: non si rimborsa le spese sostenute per specifici programmi come avviene per i fondi strutturali della Ue, ma si sostengono programmi di riforma e investimento sulla base dei progressi conseguiti rispetto a target intermedi. Sono aspetti importanti da seguire con attenzione. Bisognerà poi distinguere i progetti del Recovery Plan dalle riforme che devono essere avviate come un ulteriore passaggio sulla semplificazione e meccanismi per evitare che il male endemico della corruzione venga ad incidere su questi fondi e sulla loro destinazione. Infine non va trascurata la politica di bilancio alle prese con un debito gigantesco. Occorre manovrare fondi a fondo perduto e crescita del Pil in modo da offrire ai mercati finanziari un rapporto Debito/Pil in caduta rispetto al 2019. Come si nota ostacoli e attenzioni da considerare con particolare cura per cogliere appieno una grande opportunità che ci viene offerta e che dovrà cambiare il nostro Paese, avviandolo all'indispensabile transizione verso una economia più sostenibile e digitale, affrontando pure le tante criticità strutturali che ne limitano la crescita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA