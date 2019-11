CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ma oggi è peggio di allora, perché in questa seconda volta manca l'innocenza della prima. Abbiamo vissuto dieci lustri riempiti di chiacchiere, buone intenzioni presunte o reali, ruberie, incompetenze. Ci siamo svegliati tutti un po' meno innocenti, nostro malgrado. Perché nulla da oggi può più essere uguale a prima. Nessuno può pensare che vi sia ancora del tempo, davanti a noi, perché soluzioni vere siano escogitate e messe in pratica senza indugio.Oggi come allora però la giornata del marchio è stata...