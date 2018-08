CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaMa non può certo sostituirsi ai risultati statistici affermando che rischi non ce ne sono. In altre parole la scienza risponde - secondo il criterio popperiano della provvisorietà e della falsificabilità - ai quesiti. E il politico ne fa l'uso che crede , salvo essere deriso e rimosso e dall'elettorato. Dove sta allora l'ambiguità? Sta nel confondere le due funzioni, e far intendete che la scienza - che sciaguratamente il Barillari ha definito democratica - possa essere sostituita dalla politica anche nei suoi...