CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) Ma non ha invece senso compiuto se si tratta di pareri che presuppongono competenza. Se parliamo di vaccini la mia opinione non è eguale a quella di un medico specialista in materia e se parliamo di ponti un ingegnere progettista ne sa di più dell'uomo della strada. Sembra questa una verità banale e inconfutabile. Perché allora non viene accettata da tutti o quantomeno da una sostanziosa maggioranza? Si può ipotizzare per due ragioni. La prima ragione poggia sulla rabbia rancorosa e buia che ha convinto il...