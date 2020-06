segue dalla prima pagina

(...) Ma nell'eterna strategia del super-evento, mai si sono visti nella storia europea Stati Generali kolossal o extra-large o, per venire a noi, più lunghi del festival di Sanremo che non è mai durato dieci giorni come sarà invece per l'iniziativa di Conte. Dove s'intende superare la gara dell'Ariston anche nel numero di grandi ospiti internazionali. E siccome i riflettori saranno tutti puntati su Villa Pamphilj i magistrati hanno deciso di non perdersi la festa e di parteciparvi a modo loro, per niente gradito dal premier, convocando Conte e due ministri per il caso Covid in Lombardia proprio domani, nel giorno di inaugurazione delle kermesse. E c'è qualcuno che, fatte le debite proporzioni tra i due eventi, paragona questa convocazione mediatico-giudiziaria all'avviso di garanzia che arrivò a Berlusconi nel 94, in pieno G7 a Napoli. Quel che è certo è che qui in Italia gli Stati Generali in chiave maccheronica si sono svolti e continuano a svolgersi su tutto e a dispetto di tutto. Cioè del fatto che spesso si risolvono in perdite o in prese di tempo, in passerelle pompose (gli Stati Generali della Cultura? Sì! Gli Stati Generali della Conoscenza? Anche! Gli Stati Generali della Scuola? Della Legalità? Pure questi!); in gite fuori porta (gli Stati Generali della Montagna? Si attendono quelli della Pianura); in grandi rappresentazioni della conservazione. Ogni volta che i sindacati hanno convocato gli Stati Generali del Lavoro, ed è accaduto a ripetizione lungo la storia della Repubblica, il lavoro è rimasto con la minuscola: poco, scarsamente produttivo, troppo imbrigliato in vecchie regole paralizzanti. Non è detto naturalmente che questo tipo di evento non possa in qualche caso essere positivo. Una serie di Stati Generali mirati e non generalisti allestiti a Milano dopo la bufera di Tangentopoli (gli Stati Generali degli ingegneri, quelli degli architetti, quelli della mobilità, quelli dell'impresa) hanno contribuito alla ripartenza di quella metropoli uscita a pezzi dal terremoto politico-giudiziario dei primi anni Novanta. E a proposito di città dolenti: magari se fatti seriamente, e fuori da impostazioni ideologiche e da risse tra fazioni, anche per la ripensare la Capitale contro il declino che la sta martoriando gli Stati Generali potrebbero giovare, come accadde con il celebre convegno del 1974 sui «mali di Roma». Quelli rinunciabili sono gli Stati Generali un po' pochade e un po' introspezione finto-scespiriana: to be or not to be? Oppure sono gli Stati Generali di Narciso (auto-celebrativi con messaggio alla nazione del tipo: ciao, come sto?) o quelli denominabili un faro sul vuoto. Ogni volta che la sinistra non sa che cosa essere e dove andare, imbocca la scorciatoia degli Stati Generali, dove si dice tutto cioè nulla. O se va bene, si producono al massimo mini-svolte. Come accadde negli Stati Generali della Sinistra convocati dal Pds nel 1998 (segretario D'Alema) che avrebbero portato alla nascita dei Democratici di sinistra, che però durarono poco. O ancora: possono essere il luogo della mattanza questi eventi. Gli sbandierati ma sempre rinviati Stati Generali di M5S per esempio, se davvero si terranno in autunno, si annunciano come uno spargimento di sangue tra correnti e fazioni (il Dibba farà Attila?) tutto da gustare per gli amanti del pulp e speriamo che non deludano. Intanto anche il centrodestra nei decenni ha avuto, a livello regionale, provinciale e nazionale, continui Stati Generali effettuati o molto spesso inutilmente evocati. Nei quali comunque nessuno è mai riuscito a spodestare il re, cioè Berlusconi, il quale ha sempre conservato testa e corona al contrario di Luigi XVI. E stavolta Silvio voleva, ma gli alleati lo hanno fermato, partecipare agli Stati Generali di Conte, perché nel gran teatro dal sapore monarchico il Cavaliere è quasi imbattibile. Bisognerà in questa occasione evitare il modello diversivo (parlare per non fare) che è quello più frequente nella fisiologia degli Stati Generali. Ovvero «menti brillanti», come le chiama Conte, che usano il pensiero senza indicare subito, nel dettaglio, nei tempi, nei modi, nelle spese e nei rendiconti, come le grandi idee diventano soluzioni pratiche nell'interesse generale. Se così andrà a finire, con il tanto rumore per nulla, il boato del boomerang rischierà di farsi sentire non solo dentro il Pd (quello che più ha da perdere in questo evento che non voleva e in cui si è auto-ingabbiato) ma anche a livello europeo. C'è un raccontino di Ennio Flaiano, intitolato «Il mostro quotidiano». Narra di una super-evento di «menti brillanti», in cui ci sono - sembra Villa Pamphilj nei prossimi giorni - l'Intellettuale, l'Operaio, l'Industriale, il Condottiero e le Ancelle. Ci si sforza in questo consesso di trovare «un fatto che fa dimenticare i difetti della commedia e la povertà del dialogo». Ma alla fine, il tutto si risolve in niente perché «in fondo si detestano i fatti». Il problema di adesso - ma superabile se la discontinuità diventa fattività e non cerimonia - è che Flaiano ci azzeccava sempre.

