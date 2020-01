segue dalla prima pagina

(...). Ma il suo principale alleato di governo, il movimento fondato da Grillo è precipitato ovunque a percentuali irrisorie e il suo crollo, inevitabilmente, si ripercuoterà sui già fragili equilibri della maggioranza giallo-rossa e dell'esecutivo Conte.

Eppure, nonostante questi risultati, quella di domenica passerà se non alla storia, almeno alla cronaca politica, come il passo falso di Salvini, la battuta d'arresto della Lega. Ed è esattamente così per il significato politico che il segretario leghista aveva assegnato al voto emiliano. Salvini lunedì notte, intuendo il risultato finale non favorevole e diverso dalle sue aspettative, ha detto che se avesse perso, non si sarebbe disperato e avrebbe anzi lavorato il doppio. Proposito, di per sé, lodevole. Dipende però in quale direzione. Perché il voto di domenica ha anche detto che l'arrembante politica del capitano leghista, non raramente spinta all'eccesso, ha ormai probabilmente prodotto, sul piano del consenso, il massimo dei risultati possibili. L'Emilia ha mostrato che la logica dell'uno contro tutti, con cui il leader leghista ha impostato anche questa campagna elettorale, paga nell'immediato sul piano dei voti, ma finisce anche per coalizzare gli avversari, accrescendone il peso e le risorse politiche. La Lega con Salvini e grazie a Salvini è diventato il primo partito del Paese. Ora questa massa di voti, che rappresenta anche una larga parte di opinione pubblica moderata e produttiva non sempre in sintonia con il salvinismo più spinto, va gestita, rappresentata e indirizzata. Salvini deve dimostrare di saper essere non solo il capo (come lo chiamano abitualmente molti dei suoi), ma il leader di uno schieramento più vasto e composito. C'è da tener nel giusto conto la crescita, dentro la coalizione di centrodestra, di Giorgia Meloni, ma anche la presenza di una Lega che, soprattutto nei sujoi territori di tradizionale riferimento, esprime capacità amministrative ed energie politiche che andrebbero meglio valorizzate, non tenute ai margini. Ed è inevitabile a tal proposito pensare al ruolo che potrebbe giocare un esponente come il governatore del Veneto, Luca Zaia. Staremo a vedere. Salvini negli ultimi anni è stato abituato a vincere. Domenica il suo cammino trionfale ha segnato una battuta d'arresto. Ora dovrà dimostrare di saper gestire la sconfitta e coglierne la lezione. In caso contrario, forse, altre ne seguiranno.

