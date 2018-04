CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaMa il problema vero all'attenzione del Congresso americano non è la presa d'atto dell'autodafé del fondatore di Zuckerberg. Tardivamente visto che un analogo maxi uso di dati Facebook era già stato fatto da Obama nella campagna elettorale che lo vide ascendere alla Casa Bianca nel 2008 questa volta però lo scandalo di Cambridge Analytica pone un problema giuridico di prima grandezza nel Paese in cui sono nati tutti gli Over The Top, cioè i giganti di Internet che uniscono connettività e dati di centinaia i...