segue dalla prima paginaMa il problema è soprattutto come mettere insieme nuove norme che rendano più difficile alle Ong il salvataggio dei migranti con quanto prevedono gli accordi internazionali. In buona sostanza si tratta di norme che devono essere in armonia con la Convenzione Onu dei diritti del mare e con la Convenzione di Amburgo. La prima stabilisce che il passaggio in mare di navi nelle acque di un altro stato è consentito «finchè non arreca pregiudizio alla pace» e «alla sicurezza dello Stato». Ma nell'elenco contenuto al...