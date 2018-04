CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) ma ha poi approvato le sanzioni contro di lui per accontentare Trump. L'accordo tra Stati Uniti e Russia è che chiunque può sparare in Siria, ma nessuno deve sparare sui soldati russi o americani che, infatti, non sono mai morti. Il fatto che Trump avvisi Putin tutte le volte che sta per bombardare le basi di Assad rende superfluo ogni ulteriore commento. Cerchiamo adesso di capire perché Trump persevera nel condurre bombardamenti punitivi che non hanno nessuna conseguenza sul piano sostanziale. I rapporti di...