CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) ma ha dinnanzi a sé un fronte politico diviso, demotivato e incapace di proporre idee e soluzioni realmente alternative e convincenti. Dal punto di vista di Di Maio e Salvini non si poteva desiderare di meglio, soprattutto in questi mesi d'avvio del loro esperimento, per definizione i più difficili. Le cause di questa situazione, che ci si chiede nell'interesse del Paese quanto possa durare, sono ovviamente molteplici. Alla base di tutto c'è ovviamente lo shock di un risultato elettorale dal quale i perdenti...