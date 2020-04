segue dalla prima pagina

(...) Ma è una spiegazione che non regge: nella comunicazione politica a quel livello non si fanno errori, si fanno scelte dettate da logiche e convenienze precise. In questo caso, la necessità per Conte di alzare il tono dello scontro per togliersi da una serie d'impicci accumulatisi all'improvviso e riguardanti l'azione del suo governo in Europa, le serie divisioni che stanno affiorando nella sua maggioranza, la conduzione per molti versi problematica dell'emergenza e il suo stesso futuro politico. Sul primo punto, Conte ha ragione quando ricorda l'oggettiva difficoltà per l'Italia della trattativa con gli alleati europei. Su questo la facile demagogia della destra non è di nessun aiuto e non è detto nemmeno che produca chissà quali consensi. L'Italia, è vero, non ha accettato al momento alcun aiuto-capestro, ma la sua richiesta di mutualizzazione del debito si è sinora scontrata con l'opposizione (difficile da superare) di Olanda e Germania. L'altro giorno all'Eurogruppo il ministro dell'economia Gualtieri ha avallato (presentandolo come un successo) un pacchetto di proposte che lo stesso Conte, il giorno dopo, ha invece definito insoddisfacente e ancora lontano dalle richieste (e necessità) dell'Italia. C'è qualcosa che non quadra. E siamo al secondo punto. L'eventuale ricorso al MES (anche solo per finanziare la spese sanitarie legate alla pandemia, come previsto dall'accordo finale dell'Eurogruppo) viene giudicato dai sovranisti un pericolo da evitare a tutti i costi: sarebbe il primo passo verso un commissariamento dell'Italia sul modello greco. Vero o falso che sia, il problema è che anche il M5S la pensa allo stesso modo. Lo sa bene Conte, lo sa benissimo il Pd, il cui silenzio in queste ore si spiega con l'intenzione di non esasperare i rapporti tra alleati e i contrasti di visione tra il Presidente del Consiglio e il suo ministro dell'economia. Contrasti che si legano (ecco il terzo fattore) al modo con cui Conte sta gestendo la crisi in corso: a colpi di decreti e messaggi alla nazione, attraverso una sostanziale assunzione di pieni poteri. Se ciò non rappresenta (almeno per ora) un pericolo per la democrazia, considerato lo stato d'emergenza in cui ci si trova, è anche vero che una simile personalizzazione rischia egualmente di imprimere un vulnus al modo di funzionare di una repubblica parlamentare. E' uno stile di governo che può essere accettato solo se funzionale a scelte politiche straordinarie come è straordinaria la situazione che le richiede e che siano, proprio per questo, largamente condivise e avallate da tutte le forze politiche, in una prospettiva autenticamente unitaria. Il problema è che, oltre a mancare qualunque collaborazione tra governo e opposizione, ciò che sembrano latitare sono proprio le scelte in senso proprio politiche, a meno di non voler considerare tale la decisione di continuare a tenere bloccate tutte le attività commerciali e produttive e tutti gli italiani confinati nelle loro case sino al 3 maggio e forse anche dopo. L'argomento che una simile richiesta viene dal mondo scientifico è anche un modo per ammettere che la politica, con l'obiettivo di difendere la salute dei cittadini, ha de facto rinunciato ad assumersi le responsabilità che dovrebbero le sue. Anche la costituzione, annunciata da Conte, di un'ennesima struttura tecnica chiamata ad occuparsi della ricostruzione dell'Italia la task force guidata da Vittorio Colao sembra andare in questa direzione: se verranno prese decisioni dure e impopolari, anche sul piano economico, la responsabilità (o la colpa) non sarà del governo e dei ministri, ma degli esperti che dicono loro cosa fare. E siamo al quarto punto. Per affrontare il dopo-coronavirus, cioè quella che viene continuamente presentata la peggiore crisi economico-sociale dal secondo dopoguerra, difficilmente basterà un clima di solidarietà nazionale o un generico spirito di collaborazione. Potrebbe piuttosto servire una formula istituzionale e di governo funzionale a quest'obiettivo. C'è il rischio reale, nel prossimo futuro, di dover chiedere agli italiani pesanti sacrifici economici, specie se le nostre richieste all'Europa dovessero andare deluse. Parliamo di decisioni difficili e assai costose. Potrà prenderle questo governo politicamente nato nel modo sghembo che sappiamo? Potrà prenderle il solo Conte, magari grazie al prestigio da leader super partes e da salvatore della patria? Se lo chiedono milioni di italiani. Niente di più facile che se lo stia chiedendo, nel rispettoso silenzio che si è imposto, anche il Capo dello Stato.

