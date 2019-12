CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Ma è il contesto circostante che è significativamente cambiato, con l'emergere della centralità di tre aree il Pacifico, l'Africa e il Medio Oriente e un protagonista la Cina che hanno se non marginalizzato sicuramente relativizzato il peso dell'oceano sul quale l'Alleanza atlantica insiste. La Cina con la sua Belt and Road Inititative sta perseguendo un progetto strategico ed economico tricontinentale, che passa per il rapporto con la Russia e il suo ruolo di cerniera verso Europa e Medio Oriente, in grado...