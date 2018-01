CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaMa come fa, si chiederà il lettore, ad essere così solido l'ex premier, che probabilmente non si potrà neppure candidare? Lo è per almeno due ragioni: la prima sta nel ruolo centrale che egli continua ad occupare nell'alleanza. Senza FI e senza il Cav., Salvini e Meloni non andrebbero molto lontano, non solo in termini elettorali ma anche in senso politico: non riuscirebbero probabilmente a costruire neppure un programma comune, e tocca a Berlusconi come sempre fungere da mediatore. Il secondo elemento di forza è...