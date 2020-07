segue dalla prima pagina

Ma c'è un problema a monte. Ed è questo: se fai il presidente di una regione, la società di tuo cognato e di tua moglie non può fare affari con quella regione. E possibilmente neppure con nessun ente pubblico di quel territorio. Punto. Un uomo politico non deve essere solo corretto, deve anche apparirlo, non può essere sfiorato da ombre e sospetti di favoritismi, men che meno nei confronti di propri familiari. Fontana ha detto che non sapeva nulla di questa vicenda dei camici. Un suo manager ha detto però di averlo informato. Chi abbia ragione lo deciderà un magistrato. Resta il fatto che quella compravendita di camici non doveva proprio esserci. E, se davvero Fontana non ne sapeva nulla, nel momento in cui ne è venuto a conoscenza doveva lui stesso informare l'opinione pubblica. Invece non l'ha fatto. Ma c'è un'altra questione ancora più delicata. Fontana, da sindaco di Varese, come ogni amministratore, era tenuto a denunciare i propri beni patrimoniali. Dunque nel momento in cui ha fatto rientrare i soldi, oltre 5 milioni di euro, che erano depositati nei fondi di sua mamma alle Bahamas doveva renderlo noto e spiegarne l'origine. Fontana è un avvocato, conosce bene leggi e norme. Eppure benchè invitato a farlo, non l'ha fatto. E per questo infatti, ma lo si è saputo solo in questi giorni, è stato condannato a una sanzione di mille euro dall'Anac, l'autorità anti-corruzione. Un altro peccato di omissione, oltre che una chiara violazione delle regole. Il presidente lombardo anche lunedì ha orgogliosamente proclamato davanti al suo consiglio regionale di essere una persona integra. Non lo mettiamo in dubbio. Ma ci sono fatti e comportamenti la cui gravità e importanza, soprattutto in politica, prescinde dalle qualità morali di una persona.

La Lombardia è la più grande regione d'Italia. È reduce da una gestione quantomai discussa dell'emergenza Covid e certamente non all'altezza di quella di regione vicine come il Veneto o il Friuli Venezia Giulia. Le vicende di questi giorni ne indeboliscono ulteriormente, e forse irrimediabilmente, il suo più importante rappresentante istituzionale. Per la Lega, partito di Fontana, e il centrodestra sarà difficile ignorare questa realtà dei fatti.

