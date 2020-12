segue dalla prima pagina

(...) lo saranno, purché la politica europea sospinta da quella italiana abbia il coraggio di ripensare, almeno per una finestra di dieci anni, a riformare l'intero pacchetto del merito creditizio della clientela, imprese e persone. Serve evitare agli istituiti di credito di dover intervenire sul proprio patrimonio nel momento in cui un credito è prossimo a deteriorarsi; meglio allora scartarlo subito anticipando il deterioramento, regola che si associa ad altre fissate del regolatore Bce. Nell'intero 2020, a causa le diffusissime sottocapitalizzazioni delle grande maggioranza delle Pmi, il rischio di esplosione dei famigerati Npl è da mettere in conto: per ridurne l'impatto servono aziende meglio capitalizzate con mezzi dei soci o azionisti e/o conversioni in azioni dei prestiti garantiti dallo Stato. La forza per sostenere i loro business imporrà forzati investimenti sia tecnologici-formativi, che del sistema organizzativo. Non è un caso che il più autorevole economista monetario del globo, Mario Draghi, abbia sottolineato l'esigenza di prepararsi - non solo noi, ma noi soprattutto - a processi di selezione per i quali si indirizzi parte fondamentale delle risorse alle imprese strutturate sia industrialmente che finanziariamente, ovvero quelle che sono in grado di occupare un posto nei mercati globali, tenuto anche conto che quelli europei soffrono e soffriranno di una scarsità di domanda interna di rilevanti proporzioni. Il Veneto e in particolare l'epicentro Treviso-Padova, con un occhio al bellunese e all'area veronese-vicentina, ha le condizioni, dimostrate negli ultimi 3 decenni, per saper correre e raggiungere obiettivi eclatanti. Adesso è arrivato il tempo di voler puntare alle capitalizzazioni stabilendo partnership con le principali banche, le quali dispongono di una liquidità mai neppure immaginata nel passato che deve essere prioritariamente indirizzata a capitalizzare le aziende, in modo da dare smalto ai meriti creditizi e favorire azioni di consolidamento tra imprese in misura tale da far decollare i maniera eccezionale, nottante il Covid, il decennio appena iniziato. Banche e imprese sono i caposaldi di una possibile ripresa consistente, durata e sostenibile, la politica li metta al primo posto della sua agenda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

