segue dalla prima pagina

(...) Lo aveva capito nel 700 Voltaire, che restò ammirato dalla forza dell'immunologia in Inghilterra e non si capacitava degli europei che criticavano la campagna vaccinale contro il vaiolo Oltremanica (si veda il nuovo libro di Ian McEwan, Invito alla meraviglia. Per un incontro ravvicinato con la scienza, Einaudi). E dobbiamo dubitarne noi, italiani da nuovo millennio?

Altro che sconfittismo. Mai come adesso serve fiducia nelle nostre capacità di sopportazione da popolo maturo e consapevole delle sue qualità. Tra le quali c'è quella di essere tenace, come abbiamo dimostrato finora. Nell'ultimo miglio di questa corsa alla salvezza, è necessario dunque il doping della convinzione. Se ci facciamo prendere dal virus del relativismo - ovvero la credenza secondo la quale gli sforzi che abbiamo fatto finora hanno avuto un effetto molto relativo, quello di non liberarci dal Covid, e allora non chiedetecene altri - non ne usciremo mai.

O finiremo per subire di nuovo il lockdown duro e puro di un anno fa, quando ci parlavamo soltanto dai balconi. Almeno, allora, sventolavamo il tricolore. Se oggi sventoliamo la bandiera bianca o semi-bianca, vince - per abbandono del nostro campo - la nuova peste nera.

In questo contesto, fa impressione e procura un'inquietudine vera l'attentato in cui è stato bruciato l'altra notte il portone dell'Istituto Superiore della Sanità. Vicenda si spera isolatissima ma che s'inserisce, come benzina sul fuoco, come speculazione criminale ai danni di un Paese bisognoso di unità e di pace, in un clima già molto complicato.

Dare prova di estrema condivisione civica, senza sbavature, senza furberie, degli ultimi provvedimenti anti-Covid è la maniera migliore per stare all'altezza della sfida in corso. Sì, ancora uno sforzo occorre. E fa ben sperare il fatto che tra le regioni che già hanno imboccato la strada della discesa delle curve del contagio ci sono quelle sottoposte a misure più stringenti nell'ultima settimana: Umbria, Molise, Alto Adige, Trentino. Insomma, chiudere serve.

Sconsigliabili, e poco congrui, i lamenti sulla seconda Pasqua blindata. Se il rigore dei comportamenti vincerà sulla tentazione del mollare, anche la Pasqua potrà essere migliore. Dipende, appunto, da noi. Oltretutto c'è una condizione, finora mai vista, che dovrebbe favorire la convinzione di tutti a dare di più. E cioè che per miracolo (il miracolo Draghi?) le forze politiche, impegnate in beghe da cortile nell'ultimo anno anche sulla pandemia, adesso sembrano pacificate. Ma c'è il rischio che non lo saranno a lungo, se il virus continua a crescere.

Per una volta tanto che l'inutile rumore delle risse di Palazzo si attenua, i cittadini potrebbero approfittarne per concentrarsi meglio e per trovare in se stessi quella forza supplementare per battere, tra iniezioni anti-Covid e iniezioni di rettitudine nella condotta personale e collettiva, il morbo.

Questo tipo di fermezza diventerebbe un deterrente per la politica a ripristinare i suoi peggiori istinti, che sono dannosi per tutti e che potrebbero inficiare anche il dopo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA