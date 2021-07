Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) Le ragioni della rapidità della ripresa sono ben note: un un sostegno pubblico all'economia senza precedenti, tassi di interesse estremamente bassi, un'enorme riserva di potere d'acquisto (accumulata dai consumatori nel periodo di crisi) e una ripresa del commercio mondiale, a dispetto di tutte le tensioni politiche. Non ho dubbi sull'esattezza di queste previsioni per l'anno in corso ma, nello stesso tempo,...