(...) le più virtuose a livello socio-economico, a dover innescare le marce alte per mettersi, ancora una volta, al traino del resto dell'Italia.Il reddito procapite del nord è pari a quasi il doppio di quello del meridione, la capacità attrattiva per insediamenti produttivi e servizi è anche più alta e per far fronte ad un ulteriore impennata dell'inflazione servirà una crescita ancora più robusta e duratura, crescita che è legata a filo doppio con l'export e con la propensione ai consumi e di riflesso ai salari e alla certezza del posto di lavoro, con il settentrione che ha una disoccupazione è vicina la 5%, contro il 15% del meridione. Negli ultimi quindici anni l'Italia non ha mai neppure sfiorato una crescita intorno al 1%, con il nord al + 2/2,5 il sud a -1/1,5%,situazione che è progressivamente sfociata in un costante calo dei consumi,la cui entità ha superato le due cifre durante i primi 5 anni della crisi sistemica, perdita che è stata recuperata solo per poco più dei 2/3, già prima dell'avvento nefasto del Corona virus.

Il meccanismo paritetico inflazione-salari è stato ed è tutt'ora tutt'altro che raggiungibile, la ripresa dei contagi, associata al rischio occupazione e ad una propensione al risparmio ne allontaneranno ulteriormente la possibilità che si realizzi. A pagarne le conseguenze sarà il modus vivendi delle persone e operandi delle imprese, in un paese come il nostro in cui la propensione al risparmio infruttifero è nel suo Dna.

Le risorse del Recovery Fund insieme ad incentivi fiscali destinati alle imprese, per la modernizzazione complessiva dei cicli di produzione e della formazione permanente, e una riforma fiscale consistente, saranno le componenti fondamentali che ci consentiranno di stare in pista, sempre che per ognuno dei capitoli citati il Governo, insieme alle categorie economiche sappia costruire un modello operativo efficiente ed efficace. Draghi a questo punta, ma la politica vagheggia e le categorie datoriali e sindacali del lavoro dipendente, invece di fare squadra si fronteggiano, limitando l'azione del Premier..

