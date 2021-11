Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaLe difficoltà ora richiamate che si sostanziano nel fatto che Conte attualmente guida un partito che non lo segue ci dicono infine che esistono parole della politica il cui abuso acritico durato anni ha finito per creare gravi distorsioni nei giudizi e nelle valutazioni sugli attori che la praticano. Prendiamo il termine leader, usato per indicare qualunque segretario di partito, anche il più grigio, incolore e...