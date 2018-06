CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La Ue, per farle capire quanto la crisi che la pervada sia profonda, radicale: insanabile se non si interviene radicalmente. Negli ultimi giorni non l'hanno scritto solo i giornali inglesi pro Brexit, gongolanti di lasciare quello che per loro è una nave alla deriva. Anche testate decisamente pro europeiste, come il «Financial Times » e il francese «Le Figaro» hanno dipinto foschi scenari in cui, senza revisioni radicali, non solo l'Euro ma la stessa Ue sono destinati ad implodere in pochi anni. E ieri il...