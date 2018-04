CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La seconda considerazione è che il coinvolgimento corpo e anima di Berlusconi, negli ultimi giorni più presente in Molise che a Roma o a Arcore, funge ancora da eccellente traino elettorale. Sarà più difficile ora pensionare a breve una macchina in grado di attrarre voti, si badi bene, più sulla coalizione che su Forza Italia in sé. La terza considerazione è infatti che il voto ha confermato la coesione della alleanza, grazie al suo equilibrio interno. Nonostante lo sparpagliamento di liste promosse dai...