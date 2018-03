CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La questione è serissima. Lo dimostra il fatto che si siano svegliati i governi nazionali, persino l'Europa sovente sonnacchiosa. Già è innaturale che un'oligarchia non sottoposta ad alcun controllo possieda e gestisca, secondo criteri di puro tornaconto commerciale e sulla base di procedure che rappresentano un segreto inaccessibile a qualunque autorità pubblica, miliardi di dati personali accumulati all'insaputa dei diretti interessati. Ancora più grave è che costoro non siano in grado di tenere riservati...