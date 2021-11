Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima paginaLa questione del suicidio e del diritto alla vita è così sacra che non dovrebbe esser demandata al codice penale, che in realtà condiziona l'intera materia. Basterebbe leggere attentamente il monologo dell'Amleto per capire quanta angoscia esprima e opprima questa risoluzione. Nulla ti aiuta nella scelta: non la ragione, perché la sofferenza ha delle ragioni che la ragione non conosce; non la solidarietà, perché...