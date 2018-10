CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La questione attorno alla quale avviare il dibattito non è perciò la violazione di un tabù, di per sé assai discutibile e comunque che è legittimo infrangere vista la sua natura; è semmai come contemperare l'interesse dei cittadini che hanno votato un progetto di governo con una sacrosanta manovra choc capace di stupire i mercati per credibilità e solidità. Ciò che va rimproverato al governo giallo-verde è infatti di avere, perlomeno nelle intenzioni enunciate attraverso gli obiettivi del Def, replicato...