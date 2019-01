CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La proposta ieri approvata mira a introdurre (di fatto drasticamente abbassandolo) il cosiddetto quorum approvativo al 25% degli aventi diritto. In origine i pentastellati avevano addirittura sostenuto la validità della consultazione indipendentemente dal numero dei votanti, ipotesi fortunatamente abbandonata. Ma anche così, i danni sarebbero assai seri. E per almeno tre ragioni.La prima è proprio di ordine filosofico. La cosiddetta volontà generale, di per sé stessa formula vaga e metafisica, è, all'atto...