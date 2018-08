CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La Procura ha annunciato che le indagini saranno lunghe, che ci saranno acquisizioni documentali e consulenze, e che al momento nessuno è iscritto nel registro degli indagati. Non poteva essere altrimenti perché, come è noto, la responsabilità penale è personale: occorre accertare le cause del cedimento, le eventuali colpe sottostanti e, in caso affermativo, individuare le persone che, per negligenza e imperizia, non hanno previsto né impedito l'evento. Un'impresa lunga e irta di ostacoli. Infine il governo....