segue dalla prima pagina(...) La prima è quella finanziaria: un disastro italiano avrebbe effetti talmente devastanti non solo sull'Europa ma sul mondo intero (vedere il « Wall Street Journal » degli ultimi due giorni) da rischiare di far cadere anche l'economia americana in una recessione. L'ultima cosa che Trump desidera, visto che le possibilità future della sua rielezione dipendono dalla crescita, che fino ad ora ha accompagnato la sua presidenza. Bisogna quindi subito tappare una falla: non a caso ieri lo spread si è contenuto (anche...