segue dalla prima pagina(...) La prima cosa che si deduce dalla Nota di aggiornamento è che, per l'anno prossimo, la manovra intende aumentare la spesa corrente un po' di più dell'aumento già previsto a legislazione vigente (18 miliardi): le nuove spese previste sono infatti leggermente superiori alle spese soppresse (spending review). Dunque non c'è alcuno sforzo significativo per combattere sprechi e spesa improduttiva. Il grosso della manovra consiste nella cosiddetta sterilizzazione (temporanea, ossia per il 2020) degli aumenti...