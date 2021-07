Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) La popolazione compresa tra i 18 e i 24 anni, cioè coloro che sono stati ammessi al voto con la riforma costituzionale approvata, è scesa negli ultimi vent'anni di oltre il 10% (oltre 400 mila unità). Gli under 40, per avere una visione più generale del fenomeno, sono invece calati dal 2002 di oltre il 15%: quasi 5 milioni di giovani, una città più grande della Capitale, che o non sono mai nati o hanno...