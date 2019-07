CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaLa polarizzazione portata dalla fast politics ha infatti radicalizzato il dibattito portandolo su posizioni sempre più estreme: se da un lato quasi otto italiani su dieci non hanno fiducia in Matteo Renzi, dall'altro chi si fida di lui lo sostiene con foga, mostrando un approccio quasi fideistico. È il vecchio paradigma delle minoranze rumorose, che nell'epoca della politica social si amplifica ma contemporaneamente, in tempi di bassa affluenza, può aprire a prospettive sorprendenti. Renzi sembra rinchiuso in un...