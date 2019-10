CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) la Nota di aggiornamento in Consiglio dei Ministri, Conte arriva addirittura a ipotizzare una diminuzione delle aliquote stesse. Certo, la politica vive di iperboli e paradossi, ma queste dichiarazioni così contrastanti in poche ore appaiono eccessive anche alle anime meno pure e agli stomaci più forti. Da un lato, perché sembra che non ci sia alcuna preoccupazione sulla fattibilità tecnica di tali interventi (le aliquote Iva sono soggette anche a una normativa comunitaria, che non lascia molti spazi a...