segue dalla prima pagina(...) la morte in diretta di quegli sventurati passeggeri. Il che ci induce ad alcune riflessioni. La prima riguarda l'aspetto giuridico e più in generale civile. Quel video - registrato dai monitor dell'impianto - è stato sequestrato su disposizione della magistratura e costituisce quello che si chiama un documento di prova. Come tale esso deve esser messo a disposizione delle parti, indagati e parenti delle...