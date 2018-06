CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) La loro consacrazione formale si trova nella Convenzione di Ginevra del 23 Maggio 1969. Gli art 26 e 31 dispongono che Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve esser eseguito - e interpretato- in buona fede. L'art 62 prevede che un cambiamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato quale motivo di recesso a meno che non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi da adempiere. In sintesi, i trattati vanno rispettati senza furberie, ma valgono finchè non...