(...) la grande Crisi degli anni Trenta. E dopo Ground Zero, l'11 settembre 2001. Ripensando alla furia che il 6 gennaio si è scatenata contro Capitol Hill e avendo visto le condizioni in cui si è svolta la cerimonia di insediamento, con i quasi 30 mila uomini e donne della Guardia Nazionale, del Secret Service, dell'Fbi e della polizia che superavano di gran lunga il numero degli astanti, mi pare che lo si debba constatare. Le conseguenze di 4 anni di trumpismo sulle istituzioni e sulla democrazia americana sono state devastanti: quasi quanto quelle prodotte da un attacco terroristico, un'invasione straniera, una guerra civile. Non a caso i primi ordini esecutivi firmati da Joe Biden hanno anche una forte valenza simbolica: cancellano con un tratto di penna alcuni provvedimenti-bandiera fortemente voluti dal suo predecessore. Provvedimenti importanti come l'uscita dall'Oms (l'Organizzazione mondiale della sanità) e dagli accordi sul clima, il Muslim ban, la costruzione del Muro col Messico. Cercano cioè di chiudere l'era Trump, tornando alla tradizione liberale degli Stati Uniti. Questo ovviamente non dissolve le cause che hanno portato al successo di Trump e alla deriva reazionaria più che conservatrice di tanti esponenti del Partito repubblicano il partito che fu di Lincoln e di Eisenhower né fa sparire la paura del ceto medio bianco impoverito. Sconfitto Trump e con quanta fatica i problemi restano. Due dati sono ammonitori in tal senso. Trump è il presidente che lascia con il minimo consenso di sempre (il 38% e senza avere mai superato il 50%). Allo stesso tempo, l'81% degli elettori repubblicani crede alle sue teorie sulle elezioni truccate. C'è l'unità di un Paese da ricostruire. Un Paese nel quale i bianchi si avviano a perdere il ruolo di maggioranza relativa della popolazione, che sarà sempre più insidiato dalla rivalità strategica ed economica con la Cina, quasi travolto dalla pandemia, che dovrà trovare il modo di declinare in maniera diversa il suo motto E pluribus unum. Joe Biden ha fatto appello agli americani, a tutti gli americani. Ha chiesto il loro aiuto, senza pensare di incarnarli carismaticamente, come fece Donald Trump quando prometteva che ci avrebbe pensato lui a risolvere i loro problemi. Il 46° presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che vuole «riunire tutti gli americani», progressisti e conservatori, bianchi e non bianchi, cittadini e campagnoli, uomini e donne. E queste ultime potranno essere decisive per vincere la scommessa, come lo sono state per consentirgli di battere Trump il 3 novembre scorso. Infatti, mai così tanta attenzione è stata riservata a un (una) vicepresidente, come Kamala Harris: la prima donna ad arrivare così in alto. L'eredità che Donald Trump lascia a Joe Biden è pesantissima, in termini di disoccupazione, deficit, debito, divisioni sociali e lacerazioni razziali, oltre che per il minimo storico di soft power americano nel mondo. Sono problemi che non svaniscono con Trump, come non scompaiono il disastro mediorientale, la minaccia nordcoreana, la contendibilità del Mediterraneo e ovviamente neppure il riscaldamento planetario o la pandemia. Ma guadagniamo nuovamente un poco di tempo per affrontare le sfide globali, riconquistiamo un po' di fiducia nelle capacità delle democrazie di ripartire, riacquistiamo speranza nel multilateralismo. Biden riconduce il flusso degli eventi nel loro alveo naturale. Non è la soluzione di nulla, ma costituisce la premessa per tutto.

