segue dalla prima paginaLa folla, per come Le Bon la descriveva nei suoi saggi, è un'entità magmatica e porosa, che si comporta in modo irrazionale e imprevedibile, facilmente suggestionabile da una propaganda ben organizzata, pronta ad accendersi come un cerino se qualcuno sa toccarne le corde profonde, che pensa non per nessi logici ma per immagini e sulla base di associazioni elementari (se non intellettualmente primitive). Come non vedervi una prefigurazione, sul piano della psicologia collettiva, delle masse che oggi non si mobilitano...