segue dalla prima pagina(...) La flotta di una mezza dozzina di navi posta sotto il comando dell'ammiraglio Enrico Credendino, ebbe l'ordine da Federica Mogherini, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza Ue, di contrastare il modello di business dei trafficanti. Compito indecifrabile sul piano militare e infatti in tre anni Eunavfor Med ha raccolto molte informazioni d'intelligence sui trafficanti ma non ha mai potuto combatterli davvero perché non autorizzata a penetrare nelle acque libiche, né a intercettare i cargo...