Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) la determinazione specifica di un dovere; in senso giuridico, è un vincolo che impone una prestazione, nascente da un contratto, o da un fatto illecito, o da un'esigenza primaria dello Stato, come le imposte o la sacra difesa della Patria; per il credente, è un ossequio a un comando della divinità; infine per il laico che si ispiri alla morale kantiana è un imperativo autonomo. In tutti i casi, l'obbligo è un...