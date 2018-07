CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) La data per definire quali saranno i futuri rapporti fra Gran Bretagna e Unione Europea è però stabilita per la fine del prossimo ottobre. A poche settimane da questa scadenza il Primo Ministro britannico si trova in una posizione impossibile. La sua proposta di una soft Brexit, cioè di un'uscita dall'Unione meno traumatica possibile, ha spaccato il partito conservatore provocando addirittura le dimissioni del ministro degli Esteri Boris Johnson e di David Davis, capo negoziatore britannico e sostenitore di una...