CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) La conversazione si è concentrata soprattutto su come in passato una crescente parte del mondo politico americano aveva reagito nei confronti dello strapotere dei giganti dell'economia che dominavano il mondo bancario, i trasporti ferroviari, il mercato petrolifero e molti settori dell'industria manifatturiera. Una battaglia che poneva in contrasto gli interessi dei comuni cittadini con quelli di coloro che, in termini dispregiativi, venivano in passato chiamati robber barons, cioè veri e propri furfanti. Essi...