CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima pagina(...) L'Unione europea ha accarezzato più volte la tentazione di umiliare un partner che non hai mai avuto il coraggio di integrarsi come gli altri, rifiutando la moneta unica e anche, ma questa ormai è una sua tradizione, sistemi di guida e di misurazione. Ma che senso avrebbe punire oltremodo i paesi che decidono di andarsene? Non sarebbe paradossalmente un segno di debolezza da parte dell'Unione? E che messaggio darebbe ai paesi che si affacciano ai confini europei e che stanno valutando se aderire o meno? Inoltre,...