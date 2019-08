CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) L'intesa sul Conte bis pone un cruciale dilemma: assisteremo ad una stagione riformista e pragmatica, di cui il Paese ha fortemente bisogno? Oppure le distanze tra i due partiti saranno letali? Non che manchino i punti in comune tra democratici e pentastellati (si pensi per esempio al principio del reddito di cittadinanza); ma è altrettanto evidente che dal punto di vista economico i due partiti restano ancora piuttosto distanti. In realtà, e per essere precisi, è il PD che resta di fatto distante da se stesso,...