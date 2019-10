CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) l'intensità della vendetta, l'Italia invoca moderazione per le proprie esportazioni. E poi ci sono Libia, Russia e Iran. Occorre infatti sapere che i Paesi con cui l'Italia ha un interesse ad avere buoni rapporti sono in cattivi rapporti con Trump. E siccome la struttura delle relazioni internazionali non consente all'Italia di essere amica dei nemici degli Stati Uniti, è comprensibile che Luigi Di Maio abbia presentato a Pompeo un quaderno delle lamentele. I punti sono tre. Il primo è che la situazione in...