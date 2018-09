CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) L'indice VS (vulnerabilità strutturale), calcolato dalla Fondazione David Hume per 40 economie relativamente avanzate, è peggiorato in molti paesi dell'eurozona (Grecia, Cipro, Spagna, Finlandia, Slovacchia, Slovenia) ma è sensibilmente migliorato per la maggior parte dei paesi dell'est, in particolare Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Croazia, Lettonia, Lituania. La vera domanda, però, forse è un'altra: dopo 10 anni di passione, le nostre economie hanno imparato la lezione? Le nostre...