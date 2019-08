CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima paginaL'India è anche uno dei Paesi che, in competizione con la Cina, ambisce a trasformarsi in una grande potenza mondiale. E le sue potenzialità di crescita, anche grazie all'enorme popolazione, sono molto più grandi di quelle del Pakistan. Toglierle il controllo dell'acqua significherebbe addirittura influenzare il futuro politico dell'area.Ecco perché il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è offerto come mediatore al premier del Pakistan, Imran Khan, al quale ha chiesto in cambio di fare da mediatore con i...