segue dalla prima pagina

(...) l'idea di un allargamento della maggioranza nientemeno che a Silvio Berlusconi. Nessuna richiesta esplicita, nessun invito diretto, ma appunto un dire senza dire, un gioco di ammiccamenti, aperture e abboccamenti, che potrebbe portare alla nascita di un nuovo governo ma forse anche no. L'idea sembrerebbe nata dallo stesso Conte e potrebbe essere null'altro che uno spauracchio agitato ad arte: si finge di aprire al Cavaliere (nel nome della moderazione e del senso di responsabilità) con l'obiettivo di ricondurre a più miti consigli quei settori del M5S da settimane in fibrillazione e che vanno minacciando scissioni, ribaltoni parlamentari, cambi di premier o passaggi di casacca in Senato. Ma ad accrescere il valore di queste aperture al Cavaliere, che in cambio potrebbe persino ottenere il laticlavio a vita o, addirittura, la poltrona del Colle, c'è la curiosa metamorfosi fatta di recente registrare da Giuseppe Conte. I fattori di comunanza più recenti e significativi sono molteplici: il sondaggismo come bussola d'ogni decisione; una certa tendenza al ghe pensi mi, confermata dal fatto che non c'è riforma annunciata che non preveda ormai una crescita dei poteri di Palazzo Chigi; l'uso davvero sapiente del mezzo televisivo e di ogni possibile canale di comunicazione; il parlare agli italiani bypassando i partiti; il fatto che il suo gradimento vada crescendo in quella fetta di popolazione fatta di anziani e donne che fu lo storico bacino di consenso del Cavaliere; le pose affettate e un tantino azzimate da gentiluomo elegante che sembrano richiamare un'Italia in via di scomparsa; i richiami costanti alla moderazione, al buon governo e alla concretezza del fare contro i professionisti della chiacchiera; l'accreditarsi all'estero seguendo una diplomazia dell'amicizia personale. Suggestioni troppo vaghe? Forse conta di più l'anima immarcescibilmente democristiana, cioè tentennatrice, accomodante, includente, dialogante allo sfinimento, che si scopre, prima o poi, in tutti coloro che governano questo Paese senza alcuna illusione di poterlo cambiare dal profondo: così fu con Silvio, così è con Giuseppe, al quale il sostegno parlamentare di Berlusconi se mai verrà servirebbe come segnale inequivocabile che qualcosa di profondo s'è messo in modo. Non tanto e non solo un nuovo governo o una nuova maggioranza, ma nuovi rapporti di forza, nuovi equilibri di potere, preludio di una nuova offerta politico-partitica (contiani, berlusconiani, calendiani, boniniani e renziani tutti insieme contro i populismi di destra e di sinistra?) e dunque d'una stagione che è difficile possa rivelarsi, qualunque cosa accada, peggiore dell'attuale. Non succederà, ma essendo nell'Italia senza più bussole ideologiche potrebbe anche succedere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

