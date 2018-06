CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) L'ho presa alla lontana, ma se non si vede da dove viene la frana non si capisce nemmeno perché il Pd somigli al campo di Agramante, e perché la sua classe dirigente del Pd si diva ancora in sottomultipli sempre più piccoli, fra quelli che vogliono andare oltre il Pd (Prodi), e quelli che invece vogliono ricostruirlo (Orlando, Franceschini), quelli che lo dichiarano già morto (Pizzarotti), e quelli che lo difendono a spada tratta (Orfini); quelli che lo vorrebbero sciogliere (Cacciari), e quelli che vogliono...