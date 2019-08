CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) L'economia è in perdita di velocità in tutti i sette paesi che stanno attorno al tavolo e soprattutto la Germania continua ad avere prestazioni inferiori alle pur pessimistiche aspettative. A questo si aggiunge una progressiva sofferenza dell'economia britannica per effetto di una Brexit che, dopo gli incontri del primo ministro Boris Johnson con la Cancelliera Merkel e il Presidente Macron, sembra sempre di più orientarsi verso un'uscita senza un sostanziale accordo. Il disorientamento è ulteriormente...