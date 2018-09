CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

[segue dalla prima pagina(...) Invece, si sono fatti largo il M5s e la nuova Lega di Salvini (LdS). Diversa dalle Leghe precedenti. Non una Lega regionalista e neppure Padana. Piuttosto: una Lega Nazionale. Come il Front (oggi: Rassemblement) National, guidato da Marine Le Pen. Sua amica personale e sostenitrice politica. Una Lega che guarda a Destra. Ma alle elezioni politiche dello scorso marzo ha eroso per alcuni versi: espugnato le regioni rosse del Centro. In Veneto, peraltro, la Lega ha una storia di lunga durata. Qui ha le sue...