Invano i giornalisti hanno richiesto, nei mesi scorsi, i verbali delle riunioni del Comitato tecnico-scientifico.

Invano gli studiosi hanno atteso che l'Istituto Superiore di Sanità mettesse a disposizione i propri dati (o almeno parte di essi), un'esigenza resa sempre più impellente dalla pessima qualità dei dati diffusi dalla Protezione Civile.

Ma la circostanza che più mi ha colpito è un'altra, che peraltro non dipende solo dal governo ma anche dall'opposizione, e in definitiva da tutti noi: la mancanza di un dibattito di politica economica all'altezza della gravità della situazione dell'Italia. Tutta la discussione sul futuro economico-sociale del Paese si svolge sulle note dell'ovvio più ovvio e più trito. Gli esponenti dell'esecutivo sciorinano la mesta giaculatoria dei due-trecento problemi irrisolti del paese, come se dopo almeno tre decenni di atti mancati improvvisamente ci fossero le condizioni politiche per porvi mano. Di qui la solita invocazione sulla necessità di fare le riforme (quali, con quali priorità e quali tempi?), la immancabile proclamazione della necessità di attuare interventi espansivi per stimolare la domanda interna, l'attesa messianica delle ingenti risorse promesse dall'Europa, il tutto condito dalla commedia dell'accesso ai fondi del Mes, con il Pd nella veste di poliziotto buono e i Cinque Stelle in quello di poliziotto cattivo.

Per chi è vissuto in epoche nelle quali la politica economica era oggetto di un serrato dibattito pubblico, nonché di contrapposizioni appassionate, lo spettacolo di questi giorni è più stupefacente che deprimente.

Eppure le scelte che abbiamo davanti non sono né ovvie né facili. Finora la politica economica, con i suoi ritardi e la sua impostazione assistenziale (a oggi sono circa 40 i bonus vigenti), ha gettato le basi per trasformare l'Italia in una società parassita di massa, in cui il numero dei produttori (già esiguo prima della crisi) si restringe ulteriormente, e una frazione sempre più grande della popolazione è ridotta a dipendere dalla benevolenza della mano pubblica. Siamo sicuri di volere questo? O preferiamo illuderci che non andrà così? E se pensiamo che non andrà così, su quali basi siamo in condizione di ipotizzare un percorso diverso? Come pensiamo di gestire i conti pubblici quando il rapporto debito/Pil sarà a livelli greci e i mercati finanziari rialzeranno la testa?

Si potrebbe pensare che a queste domande, cui la sinistra al governo non sa rispondere perché manco se le fa, sia in grado di rispondere l'opposizione di destra. Ma basta scorrere i programmi economico-sociali della destra, e segnatamente della Lega che ne è il partito più forte, per rendersi conto che anche la destra non ha un'idea convincente del futuro dell'Italia. Per certi versi, anzi, la politica economica della sinistra e quella della destra appaiono varianti del medesimo schema. La tentazione assistenziale, come dimostra la battaglia di tutto il centro-destra per quota 100, non è monopolio della sinistra. E la propensione a risolvere i problemi allargando la voragine del debito pubblico è quanto di più bipartisan sia dato osservare nella politica italiana. Come bipartisan è il mantra degli investimenti pubblici, immancabilmente da rilanciare e da sbloccare, ma inspiegabilmente sempre al palo.

Certo, si potrebbe pensare che, se non vogliamo affogare nell'assistenzialismo, se vogliamo che l'iniziativa privata non sia definitivamente soffocata e sepolta dall'invadenza degli apparati pubblici, faremmo meglio a cambiare esecutivo e affidarci alla destra. Dopotutto meno tasse è l'imperativo fondamentale dell'opposizione di destra, mentre dalla sinistra il meno peggio che possiamo aspettarci in materia fiscale sono ulteriori dosi di sacrosanta lotta all'evasione fiscale (il peggio è una patrimoniale e un aumento delle aliquote). Ma attenzione, il diavolo si annida nei dettagli. Meno tasse non vuol dire nulla se non si specifica quante meno tasse, e per chi. E l'esperienza degli anni passati, e dei programmi elettorali, suggerisce che il meno tasse della destra sia più al servizio della ricerca del consenso che a quello della crescita. Era così fin dai tempi del contratto con gli italiani, che prometteva l'abbattimento delle imposte sulle famiglie ma era silente sull'imposta societaria (Ires) e sull'Irap. Ed è così oggi, in piena crisi Covid, quando riemergono i fantasmi dei condoni fiscali, comunque li si voglia denominare: rottamazione delle cartelle, saldo e stralcio, pace fiscale. Come se, per evitare la chiusura di centinaia di migliaia di attività, fosse più importante un condono una-tantum che assicurare un lungo periodo di basse aliquote.

Il fatto è che destra e sinistra, fondamentalmente, non differiscono negli scopi, ma nel modo di perseguire il proprio scopo dominante, ovvero l'acquisizione del consenso: la sinistra predilige incrementare il debito pubblico per distribuire bonus e mance, la destra incrementare il debito pubblico per distribuire esenzioni e sgravi fiscali.

Ad entrambe, mi pare, manchi la consapevolezza che di debito ulteriore, passata la crisi, non ne potremo fare molto, e quindi è essenziale non riproporre per l'ennesima volta come è di moda in questi giorni l'elenco dei 2-300 ritardi dell'Italia, ma dire chiaramente quali siano le 2-3 cose di cui ci si occuperà effettivamente nei prossimi mesi, e come lo si intenda fare. Possibilmente nei dettagli.

